5 Mio. Abonnenten - Sky Deutschland wird immer profitabler

Nach Jahrzehnten des defizitären Betriebs geht es Sky besser denn je. Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland hat im Juli die Marke von fünf Millionen Abonnenten überschritten und schreibt schwarze Zahlen.



"Heute ist ein großartiger Tag für Sky mit mehreren Bestwerten", sagte Unternehmenschef Carsten Schmidt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 konnte der Marktführer im deutschen Pay-TV unter dem Strich 365 000 Kunden dazugewinnen und seinen Umsatz um neun Prozent auf 2,16 Milliarden Euro steigern. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern legte von 5 auf 47 Millionen Euro zu. Wie hoch der Überschuss ist, teilte Sky nicht mit. Der Plan, sich breiter aufzustellen, sei aber "voll und ganz aufgegangen", sagte Schmidt.