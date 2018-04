5 bekannte Erfindungen, die von Berühmtheiten erfunden wurden

Berühmte Personen findet man zumeist in der Welt der Musik, der Unterhaltung oder im Besonderen in der Filmbranche. Während Menschen in vielen Branchen nur für ihre eigene Person und ihre Auftritte in der Öffentlichkeit bekannt sind, entwickeln einige von ihnen zusätzlich Erfindungen, die ihnen ihr Arbeiten erleichtern oder einfach die Welt zu einem besseren Ort machen sollen.



Angefangen von Michael Jackson über Prince bis hin zu Hedy Lamarr - hier sind fünf Erfindungen, die man keineswegs mit dem berühmten Erfinder assoziiert.



Hedy Lamarr: Entwicklerin von Kommunikationssystemen, die Basis für Bluetooth und Co.

In den ersten Jahren des 2. Weltkriegs floh Lamarr in die USA, um dort ihre Filmkarriere fortzuführen. Als überzeugte Gegnerin des NS-Regimes in Deutschland betätigte sich die Schönheit in der Entwicklung neuer Radar- und Überwachungssysteme, die feindliche U-Boote leichter aufspüren sollte. Während Hedy Lamarr als schöne und begabte Schauspielerin in den USA bekannt wurde, brachte sie wichtige Erkenntnisse und Entwicklungen für die US-Rüstungsindustrie zustande. Nicht zuletzt basieren das heutige Bluetooth und WLAN auf ihren Forschungsresultaten. Die Erfinderin verstarb erst Anfang des Jahrtausends in Florida.



Prince: Erfinder der Keytar

Wesentlich weniger wichtig für den Verlauf der Weltgeschichte, aber zweifellos kurios ist die Erfindung des Musikers Prince. Da der Virtuose sowohl Klavier, als auch Gitarre spielen kann, nervte ihn das ständige Wechseln zwischen Keyboard und Saiteninstrument. Seine Lösung dafür: Er entwickelte die Keytar. Die Mischung aus mobilem Piano und E-Gitarre verschafft ihm die Möglichkeit, innerhalb von Sekunden zwischen den Spielweisen zu wechseln oder sogar gleichzeitig beide zu betätigen. Eine witzige und kuriose Erfindung, die Prince sehr schnell zum Patentamt brachte.