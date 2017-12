"5 gegen Jauch" ab heute Abend mit Frank Buschmann

Heute Abend ist Feuerprobe für Frank "Buschi" Buschmann. Er übernimmt ab sofort die Moderation der Spieleshow "5 gegen Jauch".



Frank Buschmann, besser bekannt als "Buschi" wird heute Abend erstmals "5 gegen Jauch" moderieren. Buschmann ersetzt damit Oliver Pocher, der die Show acht Jahre lang präsentierte.