50. Bühnenjubiläum für Jan Fedder

Jan Fedder (63) hat ein halbes Jahrhundert als Schauspieler hinter sich. In letzter Zeit hatte der Kultdarsteller aus dem "Großstadtrevier" vor allem anderen eine Krebserkrankung zu überstehen.



"Früher wollte ich nur 50 Jahre alt werden, jetzt mache ich den Beruf schon seit 50 Jahren", sagte der Hamburger. "Das ist eine Sensation, dass der liebe Gott mich so lange hat durchhalten lassen."