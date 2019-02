50 Jahre Drittes im Südwesten: SWR blickt zurück

1969 begannen die ersten Vorbereitungen für die Schaffung eines dritten Programms im Südwesten der Republik. Ab September 1971 sendete das dritte Fernsehprogramm dann erstmals täglich ein Vollprogramm.



Am Sonnabend, den 30. März blickt der Südwestrundfunk (SWR) um 22.20 Uhr in "Unser Drittes: So fing alles an - Geschichten aus der Fernsehgründerzeit" auf seine Ursprünge zurück.