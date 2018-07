50 Jahre "Streitkräfte und Strategien" im NDR

Inzwischen hat sie ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel: Die zweiwöchentliche Militär-Analyse "Streitkräfte und Strategien" feiert ihren 50. Geburtstag im Hörfunk des NDR.



Alle 14 Tage gibt es in "Streitkräfte und Strategien" Analysen und kritische Einordnungen zu aktuellen internationaler Konflikte und Krisen und den Einsätzen der Bundeswehr - und das inzwischen seit 50 Jahren. Anlässlich dessen wird die Sendezeit verdoppelt und Blick auf die Entwicklungen seit Beginn geworfen.