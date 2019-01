50 Jahre "ZDF-Hitparade": SWR4-Thementag zum heutigen Jubiläum

Am 18. Januar 1969 eröffnete Dieter Thomas Heck die erste Ausgabe der "ZDF-Hitparade" und verschaffte dem deutschen Schlager durch die Show viele TV-Sternstunden.



Sie war Kult und ist es für viele Fans noch heute. In den 31 Jahren der "ZDF-Hitparade" waren stets die größten Stars des Schlagers zu Gast. SWR4 Rheinland-Pfalz erinnert diesen Freitag im laufendem Programm an die allererste "Hitparade" und zwar "eins zu eins" zwischen 10 und 11 Uhr: Gespielt werden die originalen Ansagen von Dieter Thomas Heck und alle 14 Titel sowie der original "ZDF-Hitparaden"-Schnelldurchgang.