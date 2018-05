50 Jahre freie Liebe: "Volle Kanne" mit 68er-Special

Die legendäre 68er-Bewegung jährt sich 2018 zum 50. Mal. Die ZDF-Morningshow "Volle Kanne" spendiert eine Sonder-Sendung.



An Fronleichnam befasst sich das ZDF schon früh morgens mit einer Vergangenheit, die jetzt ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Unter dem Motto "Mythos 1968 - was bleibt?" begrüßt Moderator Ingo Nommsen die Fotografin Gisela Getty, den Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar sowie Musiker Wolf Maahn.