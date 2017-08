50. Jubiläum von "Aktenzeichen... XY ungelöst"

Das 50-jährige Bestehen seines Klassikers feiert das ZDF mit verändertem Titel und Konzept. Ausgestrahlt wird die Sendung mit Moderator Rudi Cerne am 15. November 2017.



Erstmals wird die Sendung dann "Aktenzeichen... XY gelöst" heißen. Beim Jubiläums-Spezial ändert sich auch das Show-Konzept. In kurzen Filmen und Studiogesprächen stehen entgegen der sonstigen Herangehensweise die aufgeklärten Kriminalfälle im Mittelpunkt. Die erste Sendung moderierte Eduard Zimmermann am 20. Oktober 1967.