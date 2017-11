50-jähriges Jubiläum für "titel, thesen, temperamente"

Am 4. Dezember 1967 startete der Hessische Rundfunk ein Kulturexperiment unter "titel, thesen, temperamente", kurz "ttt". Niemand ahnte wohl damals, dass die Sendung einmal ihren 50. Geburtstag feiern wird.



"ttt" hat sich im Laufe der Zeit zu einer echten Kulturmarke in der ARD entwickelt. Dabei wurde Kultur aus dem Musentempel des Bildungsbürgertums herausgeholt und sollte sich zu einem lebendigen Teil der Gesellschaft entwickeln.