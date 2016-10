500 Jahre Reformation - ZDF dreht Zweiteiler

Zum Reformationsjubiläum 2017 zeigt das ZDF den Zweiteiler "Himmel und Hölle". Der Film wird aktuell in Prag und Umgebung gedreht.



Beim ZDF haben die Dreharbeiten zum Reformationsjubiläum 2017 begonnen. Herauskommen soll dabei der Zweiteiler "Himmel und Hölle". Maximilian Brückner spielt darin den Kirchenreformer Martin Luther. In weiteren Rollen sind unter anderem Jan Lennart Krauter, Johannes Klaußner, Joachim Król, Armin Rohde, Rüdiger Vogler, Christoph Maria Herbst und Aylin Tezel zu sehen.