500 Megabit pro Sekunde für 100 surfende Städte

Vodafone will den Ausbau der Spitzengeschwindigkeiten im Kabel weiter voran treiben. Geschwindigkeiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde sind in dem Kabelglasfaser-Netz des Anbieters jetzt in 100 Städten verfügbar.



"Wir kommen in immer mehr deutsche Städte. Heute haben wir beim halben Gigabit die 100 Städte Marke geknackt. Wir machen Tempo – im Netz und beim Ausbau", erklärt Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter am Dienstag.