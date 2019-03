5G-Auktion: Auch Freenet pocht vor Gericht auf Entscheidung

Kurz vor der geplanten 5G-Mobilfunkauktion in Deutschland dringt auch der Internet- und Telefonanbieter Freenet auf eine baldmögliche gerichtliche Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen.



Man habe Eilantrag beim Kölner Verwaltungsgericht gestellt sagte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag in Büdelsdorf in Schleswig-Holstein. "Wir wahren durch dieses Rechtsmittel unsere Interessen." Eine Gerichtssprecherin bestätigte den Eingang des Schreibens. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.