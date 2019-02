5G-Auktion: Telefónica zieht vor Gericht

Jetzt greift Telefónica zu drastischeren Mitteln: Der Netzbetreiber hat einen Eilantrag im Gericht eingereicht, um das Vergabeverfahren der 5G-Frequenzen in Deutschland anzufechten.



Beim Verwaltungsgericht in Köln ist ein Eintrag von Telefónica eingegangen. Wie das "Handelsblatt" berichtet, will der Netzbetreiber gegen die Auktion der 5G-Frequenzen in Deutschland vorgehen.