5G-Auktion bringt in Österreichisch 188 Mio. Euro

Die Mobilfunkprovider in Österreich haben 188 Millionen Euro bei der Versteigerung der Frequenzen für die fünfte Mobilfunkgeneration 5G ausgegeben.



A1 (Telekom Austria) ersteigerte für 64 Millionen Euro Frequenzspektrum, T-Mobile Austria nahm 57 Millionen Euro in die Hand und Drei (Hutchison) 52 Millionen Euro. Das gab die Telekombehörde RTR am Donnerstag in Wien bekannt. "Wir sind damit in der europäischen 5G-Spitzengruppe, was den Zeitpunkt der Vergabe, die Frequenzmenge und die Ausstattung der Betreiber angeht", sagte RTR-Chef Johannes Gungl.