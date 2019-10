5G: Kanzleramt macht Weg frei für Huawei-Technik

Lange wurde über Für und Wider einer Beteiligung Huaweis am Mobilfunkausbau in Deutschland diskutiert. Nun hat Kanzlerin Merkel offenbar ein Machtwort gesprochen - pro chinesischer Hardware.



Nach Informationen des "Handelsblatts" hat sich das Kanzleramt intervenierend in die Diskussion um Huawei-Technik in 5G-Sendemasten eingeschaltet und dafür gesorgt, dass dem chinesischen Hersteller der hiesige Markt diesbezüglich geöffnet wird. Kanzlerin fürchte ein Zerwürfnis mit China, soll es in einem internen Papier heißen, wie die Wirtschafts-Zeitung weiter berichtet.