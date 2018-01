5G-Testfeld für TV-Übertragungen im bayerischen Oberland

Das 5G-Testfeld im bayerischen Oberland ist Teil eines großangelegten Forschungsprojekts. Das Ziel: eine großflächige und wirtschaftliche Fernsehprogrammverbreitung auf allen Endgeräten.



"5G-Today" ist das bayerische Forschungsprojekt, in dessen Rahmen derzeit ein 5G-Testfeld für den Rundfunk entsteht. Stattfinden wird der Testlauf im bayerischen Oberland.