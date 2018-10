5G: Wie gefährlich sind chinesische Unternehmen beim Netzaufbau?

Die Unions-Fraktionsvize Nadine Schön warnt davor, beim 5G-Netzaufbau chinesische Konzerne zu beteiligen. Grund dafür sind die aktuellen Mutmaßungen über Spionage-Chips in den Servern von Apple und Amazon.nkstandards 5G. Ein Mobilfunkunternehmen zerrt die Bundesnetzagentur sogar vor Gericht.



Nach Berichten über mutmaßlich verbaute chinesische Spionage-Chips auf den Servern von großen US-Konzernen hat die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, eigene Fähigkeiten bei Schlüsseltechnologien in Deutschland gefordert. Kritisch zu hinterfragen sei, dass die Mobilfunkanbieter beim Rollout der neuen 5G-Technologie in Deutschland offensichtlich überwiegend auf den chinesischen Partner Huawei setzen. Schön verwies in diesem Zusammenhang auf Australien und die USA. Dort sei der Einsatz von Huawei-Produkten für den Aufbau der Infrastruktur für die fünfte Mobilfunk-Generation ganz verboten worden.