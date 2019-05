6. Staffel "Sing meinen Song" startet auf Vox

Schon seit fünf Staffeln überzeugt das Konzept von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Daher geht die Musikshow am 7. Mai um 20.15 Uhr bei Vox in die Verlängerung.



In der Auftaktfolge der 6. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" steht der deutsche Popsänger Wincent Weiss mit seinen größten Hits im Fokus.