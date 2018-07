6 Wochen kochen um die Krone - "Dinnermeisterschaft" auf Vox

5 Wochen Qualifikation und eine Finalwoche. "Die Deutsche Dinnermeisterschaft" auf Vox sucht den ersten "ultimativen Dinnerchampion".



Während sich die Spielregeln im Vergleich zu den bisherigen "das perfekte Dinner" Folgen nicht ändern, wird das Preisgeld in den ersten Wochen von 3.000 auf 5.000 Euro hochgesetzt. Dabei ist die Konkurrenz jedoch auch ungleich stärker, jeder der insgesamt 25 Kandiaten hat sich schließlich bereits in einer Sendung der zwölfjährigen "Das perfekte Dinner"-Geschichte durchsetzen können. Der gestiegene Schwierigkeitsgrad spiegelt sich auch im Preisgeld der finalen Woche wieder - 10.000 Euro gibt es für den Champion.