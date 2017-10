60 Jahre Kultauto im MDR

Am 7. November 1957 rollte das erste Modell des Trabants P500 in Zwickau vom Band, ehe 1964 das bekanntere Modell des P601 in Serienproduktion ging. Vom 30. Oktober bis 7. November widmet sich das MDR-Fernsehen dem DDR-Kultauto.



In der DDR musste man erst lange auf das Auto warten, aber dann ging man mit ihm durch dick und dünn. Auch heute fahren auf den deutschen Straßen noch 33.000 Trabis. Der MDR blickt nun auf 60 Jahre Trabant zurück.