60 Tage im Knast - A&E zeigt zweite Staffel

A&E schickt das Gefängnisexperiment "60 Days In - Undercover im Knast" in seiner zweiten Runde an den Start. Erneut begeben sich acht unschuldige Menschen freiwillig für zwei Monate in eines der gefährlichsten Gefängnisse der USA.



Der Start der zweiten Staffel "60 Days In - Undercover im Knast" steht kurz bevor. Bereits am kommenden Montag, den 21. November, zeigt der Sender A&E den Auftakt der neuen Folgen ab 21.50 Uhr. Anschließend folgt jeden Montag eine der zwölf neuen Episoden, in denen sich erneut acht unschuldige Menschen frewillig ins Gefängnis begeben, um an einem der gefährlichsten Sozialexperimente im TV teilzunehmen.