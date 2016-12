600 Millionen Euro: Telekom veräußert Webhoster Strato

Die Telekom und der Telekomanbieter United Internet haben einen 600-Millionen-Euro-Deal eingefädelt: Für diesen Preis verkauft die Telekom United Internet den Webhoster Strato, wenn das Bundeskartellamt zustimmt.



Der Telekomanbieter United Internet kauft der Deutschen Telekom den Webhoster Strato ab. Die beiden Unternehmen einigten sich auf einen Kaufpreis von rund 600 Millionen Euro, wie United Internet am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Der Abschluss des Geschäfts wird im ersten Halbjahr 2017 erwartet. Noch muss das Bundeskartellamt zustimmen.