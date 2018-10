7. Bundesliga-Spieltag: Vor der Länderspielpause geht es eng her

Den Auftakt machen diesen Freitagabend Werder Bremen und der VfL Wolfsburg. Die Partie ist live auf Eurosport zu verfolgen. Bei Sky gibt es im Anschluss eine ausführliche Spielzusammenfassung.



Nach der Niederlage des FC Bayern in Berlin ist die Spitzengruppe der Bundesliga näher zusammen gerückt und der BVB konnte sich als einzige noch ungeschlagene Mannschaft an die Tabellenspitze setzen.