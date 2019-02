7 Sports sichert sich eSports-Lizenzen von Dreamhack

Mehr eSports für ProSieben Maxx: DreamHack und 7Sports schließen Lizenzvereinbarung für TV- und Online-Übertragungen.



DreamHack ist Veranstalter des weltweit größten digitalen Festivals. Erst kürzlich war Leipzig Station des eSports-Zirkus. Pro Jahr treffen sich mehrmals zehntausende Besucher, um drei Tage lang selbst im LAN-Netzwerk zu spielen oder bei Profi-eSport-Turnieren zuzusehen.