7. Staffel "Game of Thrones" feiert Free-TV-Premiere auf RTL 2

Fans der Serie "Game of Thrones" dürfen so langsam dem Start der 7. Staffel im Free-TV entgegenfiebern. RTL 2 begleitet die Premiere Anfang Februar mit einer crossmedialen Kampagne.



Ab 10. Februar wird es bei RTL 2 actiongeladen, düster und spannend zugleich. Denn dann startet "Game of Thrones" mit der 7. Staffel frei empfänglich im deutschen Fernsehprogramm. Das feiert RTL 2 das mit einer Marketingkampagne.