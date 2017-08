7. Staffel "Game of Thrones" wahre Goldgrube für Sky

"Game of Thrones" beschert Sky hervorragende Reichweiten. Über sechs Millionen Kontakte konnte die siebte Staffel bereits verzeichnen.



Diese imposante Marke konnte bereits nach 21 Tagen erreicht werden, schon kurz nach Ausstrahlung der erst vierten Episode der neuen Staffel. Die Folge "Kriegsbeute" wurde von 0,6 Millionen Zuschauern auf linearem Weg geschaut. Aber gerade bei "Game of Thrones" sind auch die Abrufzahlen im Internet beinahe genauso wichtig.