74. Golden Globes: Diese Gewinner und Nominierten zeigt Sky

In Los Angeles wurden in der Nacht zu Montag wieder die begehrten Golden Globe Awards vergeben. Einige der dabei prämierten und nominierten Serien sind bei Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen. Über gleich zwei Preise durfte sich beispielsweise die Miniserie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" (beste Miniserie und beste Hauptdarstellerin mit Sarah Paulson) freuen. Die Serie ist seit Freitag bei Sky Atlantic HD zu sehen.