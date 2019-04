7Sports erhöht Anteile an DOSB New Media GmbH

7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group stockt seine Beteiligung an der DOSB New Media GmbH um zehn Prozent auf.



Das Unternehmen übernimmt alle bisherigen Anteile der Unternehmensberatung GSC – Global Standard Consulting. Der Anteil von 7Sports an der DOSB New Media GmbH, welche hinter dem Online-Sportsender Sportdeutschland.TV steht, beträgt dann 67,5 Prozent.