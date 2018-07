7TV darf jetzt Maxdome und Eurosport bringen

Das Bundeskartellamt hat zugestimmt, dass die Videoplattform 7TV ihr Angebot um "Maxdome" und den "Eurosport-Player" erweitern darf.



Freunde von 7TV können frohlocken, denn die Videoplattform wird um die Angebote "Maxdome" und den "Eurosport-Player" erweitert. Dem Vorhaben von ProSiebenSat.1 Media SE und Discovery Communications hat heute das Bundeskartellamt grünes Licht gegeben.