7TV erhält Sendelizenz für lineares Fernsehprogramm

Die 7TV Joint Venture GmbH, hat für ihre TV-Plattform bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) eine Zulassung beantragt. Mit ihrem Streaming-Angebot wollen ProSiebenSat.1 und Discovery in Wettbewerb zu Anbietern wie Netflix oder Amazon treten.



Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat 7TV eine Sendelizenz für ein lineares Fernsehprogramm erteilt.