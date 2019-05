8,1 Mio. Zuschauer: NDR zieht positives ESC-Fazit

Im Schnitt 8,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Sonnabend, 18. Mai, das 251 Minuten lange ESC-Finale im Ersten und im ARD-Digitalsender "ONE" verfolgt.



Im Ersten betrug der Marktanteil 34,3 Prozent, bei den 14- bis 29-J├Ąhrigen sogar knapp 50 Prozent (49,6; 0,94 Millionen), wie der NDR am Sonntag mitteilte.



Von den 14- bis 49-J├Ąhrigen haben 3,3 Millionen Zuschauer die Sendung im Ersten gesehen (Marktanteil: 42,2 Prozent). In der Spitze hatten 8,5 Millionen Menschen das Erste eingeschaltet. Mit einem Marktanteil von 21,3 Prozent war das Erste Tagessieger. Bei "ONE" lag der Marktanteil des ESC-Finales bei 2,2 Prozent. Dort lief die Sendung mit eingeblendeten Social-Media-Tweets.



Die "S!sters", Carlotta Truman und Laurita, belegten im ESC-Finale mit ihrem Song "Sister" den 24. Platz. Zum Gewinner der gr├Â├čten Musikshow der Welt wurde in diesem Jahr Duncan Laurence aus den Niederlanden gew├Ąhlt.