89.0 RTL startet Social Media Show

Facebook, Instagram und Co. bekommen bei RTL 89.0 eine eigene Show, in der sich alles nur um sie dreht, die sozialen Netzwerke. Dafür holt sich der Sender auch Moderationsverstärkung aus dem Netz.



Social Media kommt ins Radio. Auch wenn nahezu jeder Radiosender mittlerweile crossmedial aufgestellt ist, 89.0 RTL hat jetzt sogar eine eigene Show über soziale Netzwerke. Jeden Donnerstag ab 20 Uhr begrüßt Morningshow-Moderator BigNick bekannte Online-Stars im Studio und plaudert mit ihnen über alles, was die Netzwelt bewegt.