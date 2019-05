8K-Videos, AR und mehr Datenvolumen: Das wird von 5G erwartet

Verbraucher blicken hoffnungsvoll in die Handy-Zukunft. Sie haben laut einer Studie hohe Erwartungen am k├╝nftige Smartphones mit superschnellem 5G-Datenfunk.



So gingen 41 Prozent von der M├Âglichkeit aus, Video in extrem hoher 8K-Aufl├Âsung aufnehmen zu k├Ânnen und knapp ein Drittel erwartet faltbare Displays, wie eine am Dienstag ver├Âffentlichte Umfrage des Netzausr├╝sters Ericsson ergab. Zugleich rechne rund die H├Ąlfte der Befragten damit, dass zum Jahr 2025 es zwar weiterhin Smartphones geben werde, man aber verst├Ąrkt AR-Brillen tragen werde, bei denen dem Nutzer zus├Ątzliche Inhalte in reale Umgebungen eingeblendet werden k├Ânnen.