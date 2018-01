8k-Fernseher: Das Nonplusultra in Puncto Schärfe

Bei Fernsehern ist längst das Zeitalter der Superlative angebrochen. Immer größer, noch farbiger und vor allem schärfer soll das Bild sein. Den Traum vom eigenen Heimkino leben die Fans der heimischen Großbildschirme nicht nur, sie verwirklichen ihn auch immer öfter.



Technik kostet dabei viel Geld. Full-HD feierte riesige Erfolge und ist inzwischen in nahezu jedem Wohnzimmer angekommen. Ultra-HD kam danach und ist ebenfalls bezahlbar. Dann kam der 4k-Fernseher und versetzte Filmefans in wahre Begeisterung. Nun kommen die 8k Fernseher und wollen den Markt erobern. Aber wie scharf muss es denn wirklich sein?



Full-HD, 4k oder 8k – Was sieht das Auge tatsächlich?

Das Full-HD-Fernsehen löst die einzelnen Bilder mit 1.920 x1.080 Pixel auf. Einige Fernsehsender senden bis heute nicht einmal in Full-HD, sondern nur in HD. Die meisten Blu-Ray-Discs kommen ebenfalls im Full-HD Format in das heimische Wohnzimmer. Für den Hausgebrauch sind die günstigen Fernseher also durchaus in Ordnung. Fußball, der Kinderfilm oder die Lieblingsserie lassen sich angenehm genießen. So lange der Fernseher ein normales Format hat.



Ultra-HD-Fernseher liegen preislich etwas höher, aber inzwischen durchaus im bezahlbaren Rahmen für jedermann. Dabei bietet Ultra HD bereits die vierfache Auflösung des Full-HD. 3.840 x 2.160 Pixel bieten eine schärfere und detaillierte Sicht auf das Geschehen. In der Variante mit 4.096 x 2.160 Pixel heißt der UHD-Fernseher aufgrund seiner Breite von mehr als 4.000 Pixel auch 4k-Fernseher.



Der 8k-Fernseher: Mit 33,1 Pixeln der schärfste Fernseher der nächsten Jahre

Der neue 8k-Fernseher überzeugt dagegen bereits mit 33,1 Millionen Pixel das verwöhnte Auge des Kinofans. Dieser Fernseher löst das Fernsehbild mit 7.680 x 4.320 Bildpunkten auf. Nimmt das Auge diesen Unterschied überhaupt noch wahr?



Auf dem durchschnittlichen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 63 cm sicherlich nicht. Immer mehr Flachbildschirme hängen oder stehen bereits mit einer Größe von achtzig Zentimetern bis zu einem Meter in den deutschen Haushalten. Hier lohnen sich 4k-Bildschirme. Denn zwar hat das heimische Wohnzimmer Platz genug an der Wand für einen großen Fernseher. In der Regel sind die immer aber kleiner, sodass der Sitzabstand nicht in der gleichen Relation mitwächst.



Das Auge nimmt aus der Nähe die größeren Pixel schneller einzeln wahr, was als störend empfunden werden kann. Bei einem 8k-Fernseher sprechen die Hersteller von einer Sichtbarkeit einer Verbesserung bei Bildschirmgrößen ab 127 Zentimetern in der Diagonale.