A+E Networks: TV-Event zum Thema Sekten, Macht und Manipulation

A+E Networks widmet sich mit dem globalen TV-Event "Twisted Faith" und zahlreichen neuen internationalen wie lokalen Dokumentationen und Doku-Reihen in mehr als 100 Territorien weltweit dem Thema Sekten, Macht und Manipulation.



Die Themenwoche startet zum 40. Jahrestag des Jonestown-Massakers, wie Sean Cohan, Präsident für internationale digitale Medien bei A+E Networks, unter der Woche bekanntgab. Am 18. November, um 20.15 Uhr, wird dann die neue Dokumentation "Jonestown – Wenn der Glaube in den Tod führt" zu sehen sein. Einen Tag später, am 19. November, um 21 Uhr, findet im deutschsprachigen Raum zudem die TV-Weltpremiere der Dokumentation "Total Control – Im Bann der Seelenfänger" statt.