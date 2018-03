A&E: Neue Staffel von "Leah Remini: Ein Leben nach Scientology"

Der Sender A&E hat eine dritte Staffel der Doku-Reihe "Leah Remini: Ein Leben nach Scientology" angekündigt. Derzeit läuft die zweite Staffel in deutscher Erstausstrahlung.



In der Serie kommt unter anderem die aus "King of Queens" bekannte Schauspielerin Leah Remini zu Wort. Sie war selbst viele Jahre Scientologin und erhebt mittlerweile schon seit zwei Staffeln ihre Stimme gegen die viel kritisierte Organisation. In der Serie spricht jedoch nicht nur Remini, vielmehr lässt sie ehemalige Mitglieder und Insider zu Wort kommen. Das Recherche- und Aufklärungs-Format wurde nun um eine weitere Staffel verlängert, wie der Sender A&E bekanntgab.