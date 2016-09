A&E: Premiere von "Protokolle des Bösen" bei Krimifestival

Der TV-Sender A&E hat auf dem Krimifestival in München seine neue Eigenproduktion "Protokolle des Bösen" vorgestellt. Im Mittelpunkt des Formats stehen Interviews mit deutschen Serienmördern.



Die Premiere auf dem Münchner Krimifestival war ausverkauft. Der Sender A&E stellte dort seine neue Eigenproduktion mit dem Titel "Protokolle des Bösen" vor. Für die True-Crime Reihe konnte der Sender den Profiler und Serienmörder-Experten Stephan Harbort gewinnen. Bei der Premiere in der Alten Rotation des Pressehauses Bayerstraße waren auch Serienkiller-Darsteller Fritz Wepper, Michaela May und Detlef Bothe anwesend.