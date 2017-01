A&E: Reboot von "Cold Case Files" mit Danny Glover

Nach mehr als zehn Jahren werden die Emmy-nominierten "Cold Case Files" jetzt fortgesetzt. Mit dabei ist Danny Glover. Im Sommer kommt die Serie nach Deutschland.



A&E zeigt den Neustart der Serie "Cold Case Files". Über zehn Jahre ist es her, dass die Serie zuletzt regulär lief. Produziert wurden ursprünglich 125 Episoden ab dem Jahr 1998. Die Serie wurde damals ein Quotenerfolg und war für zwei Emmy nominiert. Jetzt gibt es eine Fortsetzung mit "Lethal Weapon"-Star Danny Glover.