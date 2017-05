A&E bringt "Cold Case Files" ins deutsche TV

Das True-Crime-Format "Cold Case Files" widmet sich unaufgelösten Kriminalfällen. Im Stile eines Doku-Dramas nimmt die Serie die Ermittlungen wieder auf und versucht Licht ins Dunkle zu bringen, ab Sommer auch in Deutschland auf A&E.



Verwechslungsgefahr: Zu allererst sollte darauf hingewiesen werden, dass es sich bei "Cold Case Files" nicht um ein Comeback der Krimi-Reihe "Cold Case" handelt, die in Deutschland jahrelang auf Kabel Eins lief. Auch wenn beide Serien ungefähr aus der gleichen Zeit stammen. "Cold Case Files" ist ein True-Crime-Format und startet am 26. Juni auf dem Pay-TV-Sender A&E. Von da an läuft die Serie immer montags um 21 Uhr.