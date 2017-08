A&E in neuem Design

Schlicht schwarz und weiß wird sich A&E in Zukunft präsentieren. Der Schwestersender hatte bereits Ende Juni vorgelegt.



Nachdem A+E Networks Germany erst vor kurzem für History ein Rebranding umsetzte, erstrahlt nun auch A&E in neuem Glanz. Das veränderte Design umfasst sowohl eine neue Typografie als auch eine aktualisierte Farbgestaltung. Schwarz und weiß sind ab Ende August die neuen Farben des Senders.