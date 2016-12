A&E überträgt die 22. Critics' Choice Awards live

Die bedeutenden Critics' Choice Awards wird dieses Jahr live bei A&E zu sehen sein. Die meisten Nominierungen erhielt Musical-Hit "La La Land".



A&E zeigt die 22. Critics' Choice Awards live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Wie der Sender mitteilte, soll die Verleihung im Barker Hanger in Santa Monica in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember ab 2 Uhr live auf A&E übertragen werden. Am Siilvesterabend wird die Show dann nochmal mit deutschen Untertiteln wiederholt.