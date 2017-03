A&E zeigt Doku-Serie über Flucht aus einer Sekte

Der Pay-TV-Sender A&E strahlt ab April die Doku-Reihe "Der Kingston Clan – Flucht aus der Polygamie" aus. Darin helfen drei Schwestern anderen Menschen beim Ausstieg aus Sekten, ein mitunter sehr gefährliches Unterfangen.



Andrea, Jessica und Shanell waren Mitglieder bei einer der berüchtigsten Sekten der USA "The Order". Doch sie schafften es schließlich auszusteigen. Mit ihrem Wissen und Erfahrungen stehen sie nun Ausstiegswilligen und bereits Ausgestiegenen zur Seite und helfen ihnen, jenseits der Sekte in ein neues Leben zu finden. Zu sehen sein wird der Alltag der Schwestern in der sechsteiligen Doku-Serie "Der Kingston-Clan - Flucht aus der Polygamie" beim Pay-TV-Sender A&E.