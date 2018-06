A&E zeigt in "Motive to Murder" wie Menschen zu Mördern werden

A&E zeigt seinen Zuschauern eine neue True-Crime-Reihe. In "Motive to Murder" dreht sich alles um Serienkiller, Attentäter, Beziehungsmörder und andere aufsehenerregende Morde.



Ab 1. September wird es mörderisch bei A&E, wenn "Motive to Murder" in jeder Episode täglich einen Mordfall beleuchtet. Bei den grausigen Verbrechen handelt es sich nicht etwa um Fiktion, sondern um Fälle, die in der Realität medial um die Welt gingen.