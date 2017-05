A&E zeigt sechste Staffel "Wahlburgers"

Die Wahlbergs sind zurück. Auch die bereits sechste Staffel von "Wahlburgers" dreht sich um die Resteraunt-Kette der Gebrüder Wahlberg und ihre familieninternen Geschichten.



Ab dem 13. Mai läuft auf A&E immer samstags um 16 Uhr die sechste Staffel der Emmy-nominierten Serie "Wahlburgers", rund um die Gebrüder Mark, Donnie und Paul Wahlberg. Insgesamt elf neue Folgen werden gezeigt.