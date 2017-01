A1 spendiert A1 TV digitalen Videorekorder

A1 stattet sein IPTV mit einem erweiterten Funktionsumfang aus. So steht den Zuschauern bei A1 TV ab sofort ein digitaler Videorekorder zur Verfügung.



Der österreichische Telekommunikationsanbieter A1 stattet sein IPTV-Angebot A1 TV mit einem neuen Feature aus. Wie der Provider am Mittwoch mitteilte, können A1-TV-Plus-Kunden mit A1 View Control ab sofort einen digitalen Videorekorder nutzen. Für die neue Funktion werden keine Zusatzkosten fällig.