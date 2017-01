ABC plant neue Serie von "Desperate Housewives"-Schöpfer

Das ABC Network hat den Schöpfer von "Desperate Housewives" Marc Cherry mit der Produktion einer Pilotfolge zu einer neuen Serie beauftragt. Sie soll auf Country-Star Reba McEntire zugeschnitten sein.



ABC plant eine neue Primetime-Serie mit Country-Star Reba McEntire in der Hauptrolle. Das Network soll "Desperate Housewives"-Schöpfer Marc Cherry beauftragt haben, eine Pilotfolge der neuen Serie zu produzieren. Sie soll auf McEntire zugeschnitten sein.