ABC setzt "Roseanne" nach rassistischem Tweet wieder ab

Das ging schnell - innerhalb weniger Stunden nach einem rassistisch beleidigenden Tweet hat US-Sender ABC Roseanne aus dem Programm geschmissen.



Roseanne Barr hat sich um Kopf und Kragen getweetet: Weil sie eine afro-amerikanische Politikerin in dem Kurznachrichtendienst als Mischung aus Muslimbruderschaft und "Planet der Affen" bezeichnete, schmiss ihr Sender ABC sie und ihre Serie kurzerhand raus.