ADAC GT Masters am Wochenende auf Sport1

Motorsport-Wochenende auf Sport1 mit rund 13 Stunden Berichterstattung über sechs Serien an zwei Tagen im Free-TV.



Wer wird Halbzeitchampion beim ADAC GT Masters? Auf dem Circuit Zandvoort steht am Samstag und Sonntag das vierte von insgesamt sieben Rennwochenenden der "Liga der Supersportwagen" an – und Sport1 ist wieder mittendrin. Die beiden Rennen auf dem Dünenkurs an der Nordsee sind am Samstag ab 14:15 Uhr und am Sonntag ab 13:00 Uhr mit "Countdown" und "Analyse" live im Free-TV zu sehen.