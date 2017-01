Ägypten als Thema von Filmen und Spielen

Sei es Cleopatra, Tutanchamun, der Sonnengott oder die Pyramiden - die alte Kultur Ägyptens hat nie etwas von ihrer Faszination verloren. Ausgrabungen bringen immer Neues zutage und Ägyptologie ist das Thema zahlreicher Spiele und Filme.



Ägypten übt seit jeher eine machtvolle Faszination auf den Rest der Welt aus, nicht nur in Deutschland beschäftigt man sich gerne mit dem Land und seiner uralten Kultur, sei es mit den altertümlichen Schätzen, die man immer wieder bei Ausgrabungen findet, oder den alten Schriften, die uns so viel erzählen, der Reiz dieser alten Kultur geht nie verloren. Da darf es auch kaum wundern, wenn sogar Spiele-Hersteller sich der geheimnisvollen Macht der Pharaonen bedienen wie z. B. beim Book of Ra, einem Spielautomaten, des es mit seinem Grundthema, der ägyptischen Mythologie, schaffte, sich in Windeseile eine große Fangemeinde aufzubauen.